Neubulach Eltern in Angst: Rasierklingen auf Spielplatz?

Es ist ein Alptraum für Eltern, die ihre Kinder unbedarft auf einem Spielplatz herumtollen lassen: Rasierklingen an den Geräten. So geschehen jetzt in Neubulach. Der Spielplatz unterhalb der Mathildenschule und des Kindergartens war betroffen. Zumindest haben das Unbekannte auf die Rutsche des Klettergerüsts geschmiert. "An diesem Gerüst ist eine Rasierklinge befestigt. Viel Spaß beim Suchen und Spielen", stand da in krakeliger Handschrift geschrieben. Eins vorneweg: Rasierklingen wurden dann zum Glück keine gefunden – weder vom Bauhof noch von der hinzugezogenen Polizei.

Ordnungshüter suchen das Areal ab

Der gesamte Vorgang bringt Bürgermeisterin Petra Schupp in Rage: "Was soll sowas, das ist doch krank", wettert die Rathauschefin und stellt klar: "Das geht auch weit über einen Dummenjungenstreich hinaus." Deshalb hat die Stadt auch die Polizei eingeschaltet und Anzeige erstattet, versteht hierbei absolut keinen Spaß. Schupp will sich gar nicht erst ausmalen, was hätte passieren können, wenn wirklich Rasierklingen angebracht gewesen wären.