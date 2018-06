Neubulach Eine weitere Gruppe in Altbulach geplant

Nachdem der Ausschuss dem Vorhaben zugestimmt hatte, beriet anschließend der Gemeinderat über die Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen. "Die bisher erhobenen privatrechtlichen Entgelte sind für eine Behörde unüblich und deshalb sollen es künftig Gebühren sein", verwies Schupp auf die dafür notwendige Grundlage der Kalkulation. Vorberaten im Verwaltungs-, Kur- und Kulturausschuss, ging dies als Empfehlung an das Gremium. "Wir müssen uns bewusst sein, dass wir aktuell einen Zuschuss in Höhe von mehr als einer Million Euro für die Kindergärten leisten und in einigen Bereichen weit weg von der empfohlenen Kosten­deckung in Höhe von 25 Prozent sind", läutete die Bürgermeisterin die Beratungen ein.

Für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren stehen künftig einheitliche Gebühren in Höhe von 210 Euro an, unabhängig davon, ob sie vier oder fünf Tage das Angebot nutzen. "Außerdem sollten wir bei der Geschwisterermäßigung zurückrudern und sie nur für Kindergartenkinder gewähren", schlug Schupp vor. Bisher wurde sie nämlich auch angerechnet, wenn es sich bei Geschwistern um Schulkinder handelte.

Nicht nur Achim Pfrommer war der vorgesehene Sprung der Gebühren zu groß. "Bisher war uns bewusst daran gelegen, sie niedrig zu halten und die Erhöhung ist nicht moderat, beläuft sich teilweise sogar auf 50 bis 73 Prozent, bei Familien mit drei Kindern sogar noch viel mehr", warb er um schrittweise Anpassung.

Während auch Stephan Kapp und Stefan Pfrommer für eine langsame Anhebung sind, verwies Alois Jerges auf ein ähnliches Niveau der Nachbargemeinden Wildberg und Neuweiler. "Wir müssen die Personalkosten beachten und in zwei Jahren wären wir auf diese Weise noch mehr im Minus", gab er zu bedenken.

"Der Tarifabschluss frisst die Mehrkosten auf und wir bleiben auf dem Stand des Zuschusses, der aktuell gegeben wird", bekräftigte die Bürgermeisterin diese Haltung. Bernd Schwarz erinnerte daran, dass die Gebühren in den vergangenen zehn Jahren nicht in dem Maße anwuchsen wie die Kosten. "Bei der Art wie wir heute Kindergärten führen müssen, sind die Kosten der Sache angemessen", stimmte auch Regina Dürr für die Anpassung.

Jürgen Bohnet und Friedrich Haarer empfahlen deshalb künftig eine jährliche Prüfung. Mehrheitlich votierte das Gremium für den Gebührenvorschlag der Verwaltung, der je nach genutztem Angebot Deckungsgrade zwischen knapp 20 bis rund 38 Prozent der anfallenden Kosten vorsieht und ab September in Kraft tritt.

Die Elternbeiträge für die verlängerte Vormittagsbetreuung in der Kleinkindgruppe bleibt gleich bei 280 Euro, die Ganztagesbetreuung der Kinder unter drei Jahren wird um zehn Euro auf 360 Euro angehoben. Jene der über Dreijährigen steigt um 70 Euro auf 250 Euro, während der Satz für die Regelbetreuung um 40 Euro auf 120 Euro steigt.