Neubulach Ein echter Reiter mit Pferd führt Umzug durchs Städtle an

Zunächst wurde der Laternenlauf mit einem kurzen Gottesdienst in der Stadtkirche eröffnet, bei dem dieses Jahr ein kleiner Igel im Mittelpunkt stand. Er erzählte den kleinen Besuchern und deren Begleitern von seiner Rettung durch eine Kindergartengruppe und nahm sie mit hinein in seine Beobachtungen im Kindergarten.

So veranschaulichten kurze Anspielszenen, wie Hilfe heutzutage im Alltag eines Kindes aussehen könnte. Ob Vesper teilen und tauschen, die Erzieherin tatkräftig unterstützen oder sein Spielzeug und seine Zeit teilen – den anderen zu sehen und ihm seine Hilfe zu gewähren, braucht nicht viel Fantasie und kennt keine Grenzen. Umrahmt wurde der Gottesdienst durch gemeinsames Liedersingen, und so teilte der Igel am Ende seine Stacheln mit den Kindern, damit diese sich noch lange an die Hilfsimpulse erinnern können und zum Handeln animiert werden.

Anschließend zogen die Besucher mit ihren vielen leuchtenden Laternen durch das Neubulacher Städtle, welches von einem echten Reiter mit Pferd angeführt wurde. Unterstützt wurde der Zug außerdem durch klangvolle Trompeten, während viele bekannte Laternenlieder gesungen wurden.