Neubulach Die Abstellkammer gilt als Brandherd

Neubulach-Liebelsberg. Am Samstagabend gegen 20 Uhr alarmierte die intergierten Leitstelle (ILS) in Calw die Feuerwehren Neubulach und Calw zu einem Brand im ersten Obergeschoss in Liebelsberg. Im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses war es zu einem Brand in einer Abstellkammer gekommen, heißt es in einer Mitteilung des Kreisfeuerwehrverbands.