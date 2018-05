Neubulach Der goldene Honig aus Liebelsberg

Da wird unter anderem eine Pollenanalyse veranlasst, um wie in diesem Fall sagen zu können, es handelt sich um einen Weißtannen-Fichtenhonig. Aber auch nach Rückständen wird im Honig geforstet, damit ja keine Pestizide oder ähnliche Substanzen enthalten sind.

Einer der wichtigsten Kriterien bei der Honigprämierung ist aber der Wassergehalt. Bei 20 bis 22 Prozent Wasser darf die zähflüssige Masse noch als Honig verkauft werden. Will man als Imker dann das Glas des Imkerbundes verwenden, sinkt die maximal zulässige Wassermenge schon auf 18 Prozent – Hubers Goldhonig enthält lediglich 14,3 Prozent Wasser. Kein Wunder also, dass der Neubulacher Honig jetzt mit einer Goldplakette verkauft werden kann.

Freilich ist Huber stolz auf die Auszeichnung, doch als knallharten Konkurrenzkampf sieht er den Wettbewerb nicht: "Der schadet keinem und es gibt natürlich noch mal Motivation. Aber es dient auch als Leistungskontrolle und zeigt, wo man steht und wo es hingeht."

165 Imker hatten beim diesjährigen Imkertag in Aalen ihren Honig eingereicht, Hubers ging daraus als Sieger hervor – er scheint also auf einem guten Weg zu sein. Doch der Weg zur Prämierung ist lang: Im Januar reichte Huber den Honig ein, erst jetzt gab es die Auszeichnung.

Die Motivation ist für Horst Huber aber nicht der Honig an sich, sondern vielmehr die zig Tausend Bienen, die selbigen produzieren: "Es ist schon erstaunlich, was so ein kleines Wesen zustande bringt. Bestäuben, Wachs, den Honig, das ist immer wieder faszinierend."