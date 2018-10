Neubulach Brücke ist in die Jahre gekommen

Seither hat sich der Zustand kontinuierlich verschlechtert. Für den Bau des Abwassersammlers Holzbronn war die Brücke mit einer Stahlkonstruktion für die Stabilität unterbaut worden. Nach Ende dieser Maßnahme erfolgte der Rückbau.

"Mittelfristig besteht für die Brücke Handlungsbedarf, und man müsste tiefer in das Bauwerk eingreifen", verwies Schupp in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf das Ergebnis des Gutachtens. Dieses hält zu Maßnahmen an, die allerdings mit der großen Kreisstadt Calw abzustimmen seien, da diese aufgrund der Gemarkungsgrenze anteilig mitverantwortlich ist. "Das Interesse Calws an der Brücke ist untergeordnet", entgegnete die Neubulacher Bürgermeisterin der Anfrage von Ulrich Fleck bezüglich der Kosten. Im Raum stand nämlich die Empfehlung des Gutachters für einen Neubau der Brücke, die mit rund 820 000 Euro allein für das Bauwerk veranschlagt wurden.

Vor diesem Hintergrund beschloss das Gremium schließlich, die Beschränkung der Brücke für Fahrzeuge bis sechs Tonnen sowie eine Klärung mit der Stadt Calw bezüglich der Kostenteilung sowie eine entsprechende Rücklagenbildung in kommenden Haushaltsjahren.