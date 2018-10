Neubulach Bergleute wussten sich zu helfen

"In den Stollengängen mussten die Bergleute früher immer wieder an den Felswänden Anteile lösen, um die Mineralien zu gewinnen", erläutert Vereinsvorsitzender Christian Proß. Nur wenige könnten sich heute vorstellen, wie das bewerkstelligt wurde, zumal das Gestein beim Abbauversuch mit Schlegel und Eisen, der gerne bei Kindergeburtstagen im Bergwerk genutzt wird, lediglich Felsstaub von der Wand rieselt.

"Wir sprengen einen Felsblock und zeigen, wie brennendes Holz die Arbeit unterstützte", kündigte Proß zu Versuchsaufbauten an. Demnach haben kleine Holzkeile, die in einer Felsspalte eingebracht wurden, die Fähigkeit, das Gestein zu bersten, wenn sie mit Wasser beträufelt werden. Es müsste, so der Brauchtumsexperte, Hartholz sein, das durch die Feuchtigkeit ein zehnprozentiges Quellvolumen entwickle.

Eine andere Variante ist, vor dem Gestein Holz zu verbrennen. "Durch diese so genannten Feuersätze, die zur Zeit des Bergbaus über Nacht in den Stollen angelegt wurden, wird der Fels porös und zerfällt, sobald er mit Wasser abgeschreckt wird", erzählte Proß vom Abbau von Quarz und Bergkristall in den Erzadern.