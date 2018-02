Neubulach Ausstellung: Aus dem Schrecken der Geschichte lernen

VDK leistet auch Jugend- und Friedensarbeit

Dieser legt nämlich nicht nur Kränze auf die Gräber von Kriegstoten: "Sie stellt auch die internationalen Jugendbegegnungen dar, um Vorurteile abzubauen und über Grenzen hinweg Freundschaften zu schließen", fasste Volker Schütze zur Eröffnung der Ausstellung zusammen. Der VDK-Geschäftsführer des Bezirksverbands Nordbaden verwies auf das didaktische Ziel der Präsentation in der Bergvogtei, die Folgen von Gewalt als Mittel der Politik zu erkennen.

"Natürlich kümmert sich der Volksbund um die Gräber und Betreuung von Angehörigen, allerdings auch um eine, in die Zukunft gerichtete, effektive und konkrete Jugend- und Friedensarbeit auf breiter Basis", so Schütze. Deshalb unterstrich er, dass der Volksbund politisch neutral sei und sich in den vergangenen Jahren auch zunehmend für Europa einsetze. "Wir erkennen außerdem die Gefahr der Abgrenzung durch Populisten", sagte er mit Blick auf aktuelle Stimmungen, denen es entgegenzutreten gelte.