Neubulach Ausbildungsmarkt feiert eine gelungene Premiere

Neubulach. Berufsorientierung hat in der Gemeinschaftsschule (GMS) Neubulach einen hohen Stellenwert. Jetzt holte sich die Bildungseinrichtung potenzielle Arbeitgeber ins Haus und organisierte einen Ausbildungsmarkt. Und das zog eine große Resonanz nach sich. Am Freitagnachmittag wimmelte es über drei Etagen hinweg nur so von Schülern, die sich über unterschiedliche Berufe informieren konnten.