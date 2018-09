Neubulach Altes Gebäude weicht neuem Drogeriemarkt

Die zu Beginn der 1950er-Jahre gegründete Firma Fleck machte sich laut Mitteilung durch hochwertige Produkte aus kesseldruckimprägnierten Fichtenrundhölzern einen Namen und hatte mit Niederlassungen in Frankreich und Sachsen sowie Großkunden im benachbarten Ausland einen großen Wirkungskreis. In den 1960er- und 1970er-Jahren beschäftigte die Firma bis zu 30 Mitarbeiter. Sie kamen vorwiegend aus Neubulach und Agenbach, aber früh wurden auch schon Arbeiter aus der Türkei und dem früheren Jugoslawien angestellt. Im Jahr 1990 wurde die damals größte Wechsel­druck-Impräg­nier­anlage Deutschlands bei der Firma Fleck in Betrieb genommen, heißt es in der Mitteilung weiter. Befüllt wog die Anlage mehr als 250 Tonnen.