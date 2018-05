Neubulach ALS: Ein Starkbier für den guten Zweck

Der Sud 566 in Neubulachs Brauhaus Rössle ist ein ganz besonderer. Denn mit dem zukünftigen Bier nimmt Inhaber Ingo Mutterer gemeinsam mit der Kraftbierwerkstatt aus Böblingen an der Aktion "Ales for ALS" teil – als einziges Brauhaus in Europa. Die Aktion startete in den USA und soll die Erforschung der Nervenkrankheit unterstützen – pro verkauftem Bier fließt ein Dollar in die Forschung. Neben zahlreichen Craftbeer-Brauereien in den Staaten, die daran teilnehmen, gibt es noch eine weitere in Japan, die andere ist eben jene von Mutterer in Neubulach. Doch wie kommt man in einem beschaulichen Schwarzwaldstädtchen auf den Gedanken, an einer amerikanischen Brauchallenge teilzunehmen? "Ein Freund von uns in Stuttgart ist an ALS erkrankt. Er war dann noch ein letztes Mal an der Westküste in Amerika und hat einen ›Ales for ALS‹-Bierdeckel in einem Brauhaus entdeckt und uns darauf angesprochen. Da war für uns klar, wir machen da mit", erklärt Vathana Thorn von der Böblinger Brauerei die Hintergründe.

Die Verbindung zu Ingo Mutterer besteht schon lange, denn dort im Neubulacher Rössle ist die "Testzone" der Böblinger Brauerei, auch die Rezeptentwicklung für Neukreationen findet im Schwarzwald statt. Daher war den Beteiligten sofort klar, wo das Charity-Bier mit dem Namen "Ralphator" angesetzt wird.

Für Mutterer war es ebenfalls kein Thema, daran teilzunehmen. Er kündigt außerdem an: "Logisch, dass ich da meine Zeit und das Material bei so einer Aktion spende ."