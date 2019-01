Neubulach 2018 war für den Wald ein schwieriges Jahr

In Rücksprache mit der Stadtverwaltung sei entschieden worden, den Einschlag geringer zu halten. Die Einnahmen seien dadurch um rund 70 000 Euro geringer ausgefallen als geplant. Die Holzerlöse beliefen sich am Ende nur auf 380 000 Euro. "Wir kommen trotzdem auf eine schwarze Null in der Gesamtbilanz", sagte Fünfgeld.

Für 2019 schlug Fünfgeld eine weitere Reduzierung des geplanten Einschlags auf 6200 Festmeter vor. "Sollte sich der Markt jedoch entspannen, können wir reagieren und auch mehr Holz einschlagen", sagte Fünfgeld.

Drei Baumarten gepflanzt

Für 2019 sei zudem eine Kulturbegründung im Umfang eines Hektars vorgesehen. Wie schon 2018 werden Douglasien, Bergahorn und Eichen neu gepflanzt.

Ein Problem sieht Fünfgeld in der Gefahr, dass die Schäden durch Borkenkäfer im kommenden Jahr noch einmal weiter ansteigen könnten. "Die Käfer konnten 2018 drei Generationen ausbilden. Dadurch ist das Ausgangspotenzial für eine weitere Vermehrung der Schädlinge noch einmal größer", sagt Fünfgeld. Ob die Schäden aber tatsächlich höher ausfallen werden, hänge letztendlich vom Wetter ab.

Der Gemeinderat stimmte dem Kultur- und Nutzungsplan für 2019 einstimmig zu.