2 Gestern waren wieder Kunden in der Buchhandlung Zaiser in Nagold. Foto: Fritsch

Die positive Nachricht für die Einzelhändler im Kreis lautet: Sie dürfen ab Dienstag wieder öffnen. Möglich gemacht hat dies das Landratsamt Calw mit Landrat Helmut Riegger an der Spitze mit einem Kniff – ohne damit gegen die neueste Corona-Verordnung des Landes zu verstoßen.

Kreis Calw - Wie diffus die Lage im Land ist und wie wenig nachvollziehbar die versprochenen Lockerungen oder weiter bestehenden Restriktionen für Otto Normalverbraucher sind, zeigt ein Blick auf die Landkarte von Baden-Württemberg. Ein Einwohner aus dem Landkreis Calw musste sich am Montag beim Blick über die Kreisgrenzen verwundert die Augen reiben. Überall bei den Nachbarn waren plötzlich die Läden geöffnet, weil dort die Inzidenzzahl, also die Zahl der infizierten Einwohner in den letzten sieben Tagen auf 100 000 Einwohner gerechnet unter 50 lag. Tübingen mustergültig: 24,5, Böblingen bei 35,6 und auch Freudenstadt mit 46,5 knapp unter der magischen Marke, nach der Ladenöffnungen möglich sind oder eben nicht. Der Kreis Calw mit einer Inzidenz von 55 lag mittenmang wie eine Insel der Unglückseligen. Hier durfte ab Montag gemäß Landesverordnung nur per "Click and meet" eingekauft werden, ansonsten blieben die Ladentüren zu.

