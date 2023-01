1 Christina Palma Diaz Foto: Heiko Klumpp

Die neue Tourismusdirektorin für Baiersbronn steht fest: Ab Mai übernimmt Christina Palma Diaz die Verantwortung für das Team der Baiersbronn Touristik.















Baiersbronn - Über die Stellenbesetzung hat der Gemeinderat jüngst in nichtöffentlicher Sitzung entschieden. "Zukunft kann nur gemeinsam gestaltet werden", wird die Tourismus- und Gastroexpertin Christina Palma Diaz, die sich laut Gemeinde "in einem nationalen Auswahlprozess" gegen zahlreiche Konkurrenz durchgesetzt hat, in einer Mitteilung aus dem Rathaus zitiert. In der Mitteilung informiert die Kommune über die Nachfolge von Patrick Schreib. Er hat als Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus GmbH im Januar eine neue Stelle in Hinterzarten angetreten.

Die Feriengemeinde als Sehnsuchtsort

"Ich freue mich als Murgtälerin, Baiersbronn zusammen mit den Akteuren im Ort und der Region als Urlaubs- und Lebensraum nachhaltig weiterzuentwickeln und die Herausforderungen der Zukunft anzupacken", so Christina Palma Diaz. Dabei sei es ihr ein Anliegen, den verschiedenen Interessengruppen Gehör zu schenken und diese gleichberechtigt zu vertreten. "Für mich persönlich ist Baiersbronn ein Sehnsuchtsort, an dem ich als naturverbundener Genussmensch Kraft tanke und mit dem mich bereits sehr viele schöne Erlebnisse verbinden." Die Leidenschaft für Gastronomie und Hotellerie wurde Christina Palma Diaz laut der Pressemitteilung durch den elterlichen Café- und Bäckereibetrieb im Gaggenauer Stadtteil Bad Rotenfels praktisch in die Wiege gelegt.

Nach der Ausbildung im renommierten Baden-Badener Brenners Park-Hotel folgten ein Studium der Tourismusbetriebswirtschaft an der Dualen Hochschule in Ravensburg sowie erste berufliche Erfahrungen in München bei der Arabella-Hotelgruppe und Feinkost Käfer. Im Jahr 2002 kam die Murgtälerin wieder zurück in die Heimat und erweiterte ihre Erfahrung in einem Karlsruher Geschäftshotel.

Von 2006 bis 2011 baute sie als Geschäftsführerin das neu eröffnete Unimog-Museum in Gaggenau "zu einem touristischen Leuchtturm" aus, heißt es in der Mitteilung weiter. Direkt im Anschluss übernahm Christina Palma Diaz die Geschäftsführung der Mercedes-Benz Gastro-Service GmbH für die Werke Gaggenau und Rastatt, leitete deutschlandweit das Prozess- und Qualitätsmanagement und war zuletzt als Geschäftsführerin der Daimler Truck Gastronomie GmbH tätig.

Das nötige Rüstzeug und besonderes Engagement

"Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit und die touristische Weiterentwicklung von Baiersbronn", so Bürgermeister Michael Ruf. Schließlich sei Baiersbronn ein weithin bekanntes Ziel inmitten der Kulturlandschaft Schwarzwald. Baiersbronn verbinde als Nationalparkgemeinde authentische Naturerlebnisse mit kulinarischen Genüssen, die landesweit ihresgleichen suchten. "Mit Christina Palma Diaz haben wir eine Tourismusdirektorin gefunden, die die nötige Erfahrung, das Rüstzeug und ein besonderes Engagement mitbringt."