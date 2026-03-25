Neubenennung in Margrethausen: „Thomas-Bolkart-Platz“ muss offiziell noch warten

Der Klosterparkplatz soll zu Ehren des verstorbenen Ortsvorstehers Thomas Bolkart umbenannt werden.
Die Verdienste des im vergangenen Juli verstorbenen Margrethausener Ortsvorstehers Thomas Bolkart sollen auch über seinen Tod hinaus gewürdigt werden. Der Ortschaftsrat debattierte in seiner jüngsten Sitzung daher über die offizielle Umbenennung des Klosterparkplatzes in „Thomas-Bolkart-Platz“. Inoffiziell trägt der zentrale Platz in der Ortsmitte bereits diesen Namen, sogar ein Schild ist angebracht. Auch der Online-Kartendienstleister Google-Maps weist den Klosterparkplatz bereits als „Thomas-Bolkart-Platz“ aus.