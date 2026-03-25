Neubenennung in Margrethausen: „Thomas-Bolkart-Platz“ muss offiziell noch warten

Die Verdienste des im vergangenen Juli verstorbenen Margrethausener Ortsvorstehers Thomas Bolkart sollen auch über seinen Tod hinaus gewürdigt werden. Der Ortschaftsrat debattierte in seiner jüngsten Sitzung daher über die offizielle Umbenennung des Klosterparkplatzes in „Thomas-Bolkart-Platz“. Inoffiziell trägt der zentrale Platz in der Ortsmitte bereits diesen Namen, sogar ein Schild ist angebracht. Auch der Online-Kartendienstleister Google-Maps weist den Klosterparkplatz bereits als „Thomas-Bolkart-Platz“ aus.​

Um die Umbenennung offiziell zu machen, ist ein Ortschaftsrats- und anschließend ein Gemeinderatsbeschluss nötig, wie Margrethausens jetziger Ortsvorsteher Markus Deufel in der jüngsten Sitzung erklärte. Dass der Klosterparkplatz Thomas Bolkart gewidmet werden soll, war für die Ortschaftsräte auch kein Diskussionsgrund. Der Tenor lautete vielmehr: „Ohne Thomas Bolkart gäbe es diesen Platz in dieser Form nicht“, machte Ortsvorsteher Deufel deutlich. Dazu sei sein Engagement für Albstadts zweitkleinsten Stadtteil weit über das Geforderte hinausgegangen. Eine Würdigung mit der Benennung des Platzes nach Bolkart sei daher selbstverständlich.

Offizielle Umbenennung dauert noch an

Dennoch wird es bis zur offiziellen Umbenennung noch etwas dauern. Denn der Ortschaftsrat hat auf Anregung von Gremiumsmitglied Eberhard Götz den Tagesordnungspunkt auf die kommende Sitzung verschoben. Das Anliegen von Götz: Zunächst müsse sich der Ortschaftsrat intensiv Gedanken machen, welche weiteren Bürger, die sich für Margrethausen in ähnlicher Form verdient gemacht haben, ebenfalls eine Würdigung in Form einer Platzbenennung zustehe. Niemand solle sich benachteiligt fühlen, so sein Gedanke. Welche Personen die Vorgaben erfüllen würden, darüber müsse nun debattiert werden – zunächst jedoch in einer nicht-öffentlichen Sitzung.

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Ortsvorsteher Markus Deufel machte daher den Vorschlag, dass man das Thema ausgiebiger besprechen und dann wieder mit Vorschlägen ins Gremium kommen werde. Sobald der Klosterparkplatz offiziell den Namen „Thomas-Bolkart-Platz“ trägt, soll dieser im Rahmen einer kleinen Feierstunde eingeweiht werden.