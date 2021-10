Neubauvorhaben in Dauchingen

1 Auf dem Gelände einer Gerüstbaufirma könnten nach Verlagerung bald Mehrfamilienhäuser entstehen – entsprechende Informationen teilte Stadtplaner Axel Philipp während der jüngsten Gemeinderatssitzung mit. Foto: Preuß

Im Bereich zwischen der Reutestraße und der Neuen Straße deuten sich die nächsten Neubauvorhaben für Mehrfamilienhäuser im Ort an. Dies wurde während der Beratungen des Gemeinderates zum Bebauungsplan "Käppelewasen II" deutlich.















Dauchingen - Mit der Aufstellung dieses Bebauungsplans sollen in dem bislang nicht überplanten, sondern gewachsenem Gebiet die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Erhalt und eine gebietsverträgliche Nachverdichtung des Bestandsgebiets geschaffen werden.

Maximal drei Geschosse

In den bebaubaren Bereichen soll eine zulässige Bebauung mit maximal drei Geschossen im nördlichen Bereich in der Nähe der Villinger Straße und ansonsten maximal zwei Geschossen, insbesondere südlich der Zimmerstraße, ermöglicht werden, wo möglich auch eine Hinterbebauungsoption. Die derzeitige Gebietsstruktur werde so abgebildet, führte Stadtplaner Axel Philipp vom Büro Gfrörer Ingenieure aus Empfingen aus. Während seiner Erläuterungen berichtete er von Planungen, dass das derzeit als Betriebsstätte für ein Gerüstbauunternehmen genutzte Gelände, das ehemalige Areal der Baufirma Dörflinger, einer Wohnbebauung zugeführt werden solle. Der Gerüstbaubetrieb würde dann ausgelagert.

Gremium folgt der Planung

Der Gemeinderat folgte im Wesentlichen der Planung des Experten, schob die Grenze für eine massive Wohnbebauung mit neun Wohnungen pro Gebäude aber etwas nach Norden. Dadurch wird es nur noch auf zwei Grundstücken möglich, Gebäude mit maximal neun Wohneinheiten zu realisieren, und nicht mehr sechs Gebäude, wie in dem ursprünglichen Entwurf.

Schottergärten verboten

Einstimmig wurde auch der Entwurf der örtlichen Bauvorschriften gebilligt. Neben dem ausdrücklichen Verbot von Schottergärten wird weiterhin die Strategie verfolgt, Fahrzeugen viel Platz zuzugestehen. Auch in diesem Gebiet sollen pro Wohneinheit zwei Stellplätze vorgeschrieben werden, zusätzlich kommt pro drei Wohneinheiten ein Besucherstellplatz.

Hinter Wiesen zu Ende gebracht

Zu Ende gebracht werden konnte nun das Bebauungsplanverfahren Hinter Wiesen. Bereits im Juni 2019 wurde der Aufstellungsbeschluss gefasst. Nach einer Einwohnerbeteiligung über verschiedene Nachverdichtungsszenarien in der ersten Jahreshälfte 2020 und mehreren formellen Beteiligungen der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange stand nun mit dem Satzungsbeschluss der letzte Verfahrensschritt im Gemeinderat an. Im Rahmen der vergangenen verkürzten Beteiligung der Öffentlichkeit gingen keine Stellungnahmen mehr ein, so dass der Gemeinderat einstimmig dem zeichnerischen Teil, dem Textteil inklusive der örtlichen Bauvorschriften "Hinter Wiesen" und den planungsrechtlichen Festsetzungen zustimmte.