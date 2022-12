1 Der Hersteller von Handfeuerwaffen stellt eine steigende Nachfrage nach seinen Produkten fest. Foto: Jansen

Die Firma Heckler & Koch plant zwei Bauvorhaben auf ihrem Werksgelände. Das teilte die Pressestelle des Unternehmens auf Anfrage unserer Redaktion mit.















Oberndorf - "Zum einen werden wir unsere Logistikhalle erweitern und zum zweiten ein erweitertes Kundenzentrum errichten. Darüber hinaus interessieren wir uns für Flächen, auf denen wir unsere bestehenden Initiativen zur Nachhaltigkeit weiter stärken können", so das Unternehmen im Detail.

"Über die nächsten Jahre werden die Investitionen in Infrastruktur, Gebäude und die Erzeugung erneuerbarer Energien einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag umfassen", heißt es weiter in der Antwort. Da die Nachfrage nach den Produkten in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen sei, habe man kontinuierlich in den Ausbau des Oberndorfer Standorts investiert und wolle dies auch künftig weiter tun, so das Unternehmen.

Verwaltung sieht kein Vorkaufsrecht

Zuvor hatte der Oberndorfer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung Ende November über den Verzicht auf das Vorkaufsrecht für Grundstücke in der Heckler- und Koch-Straße 1, Alte Steige 1, Pfäfflinstraße 2, Pfäfflinstraße 2/1 und Pfäfflinstraße 6 beraten. Die Verwaltung hatte festgestellt, dass bei den besagten Flächen kein Vorkaufsrecht besteht.

Aus wirtschaftlichem Interesse und Finanzierungsgründen wurde die Verwaltung dennoch um eine Verzichtserklärung gebeten, heißt es in der Beratungsvorlage. Die Verzichtserklärung ist auf eine Dauer von fünf Jahren befristet. Der Gemeinderat stimmte dem zu. Ob diese Verzichtserklärung mit den geplanten Projekten zu tun hat, wurde von der Pressestelle nicht beantwortet.