Neubauprojekt in Grenzach-Wyhlen: Warum ein Baugesuch den Gemeinderat nervt

In jüngster Zeit kommt es vermehrt vor, dass vom Rat abgelehnte Bauanträge in kaum überarbeiteter Fassung erneut aufs Tapet kommen. Das sorgt für Unmut. Ein Beispiel.
Es gibt Baugesuche, die haben schon fast das Zeug zum Klassiker. Wieder und wieder werden sie den Gemeinderäten vorgelegt – und werden abgelehnt. Das stinkt den Bauherren und Ratsmitgliedern wohl gleichermaßen. Während Erstere zunehmend Druck machen und zum Beispiel darauf verweisen, dass die Lörracher Baurechtsbehörde ihr Einvernehmen bereits signalisiert habe, fühlen sich Letztere zunehmend verschaukelt. Oder gar überflüssig.