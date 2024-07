1 Auf dieser Fläche an der Bahnhofstraße sollen neue Wohngebäude entstehen. Foto: Kauffmann

Es ist unschwer zu erkennen: Das ehemalige Gebäude an der Bahnhofstraße schräg gegenüber vom Haus im Park ist abgerissen. Was ist dort geplant?









Die Lebenshilfe plant ein Wohnprojekt an der Bahnhofstraße in Bisingen. Dies ist bei einer Diskussion im Gemeinderat am Dienstag vergangener erstmals öffentlich geworden. Gebaut werden sollen an der Bahnhofstraße zwei Mehrfamilienhäuser. Eines davon will die Lebenshilfe offenbar erwerben.