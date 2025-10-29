Neubauprojekt in Basel: Messeparkhaus weicht Rosentalturm

Das geplante Gebäudeensemble mit dem Rosentalturm von Herzog & de Meuron beim Messeplatz in Basel soll 400 Wohnungen bieten. In einer Tiefgarage entstehen 731 Parkplätze.
Davon werden 74 zur Kostenmiete angeboten. Dies geht aus der seit Mittwoch aufliegenden Baupublikation der MCH Group hervor. Der Bebauungsplan sieht einen Anteil von 40 Prozent preisgünstiger Wohnungen vor, jedoch mit einer Obergrenze von 10 000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche in diesem Segment. Die Zahl der Wohnungen könne sich bis zur Realisierung noch leicht verändern, da sie von der endgültigen Größe der einzelnen Einheiten abhänge, präzisierte die MCH Group auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Geplante seien vor allem Familienwohnungen mit 3,5 bis 5,5 Zimmern.