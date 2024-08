1 Unmittelbar am Erlaheimer Ortsausgang Richtung Binsdorf sollen neue Wohngrundstücke entstehen. Foto: Schnurr

Drei neue Baugebiete werden in Binsdorf und Erlaheim erschlossen.









Der Geislinger Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit drei neuen Baugebieten in seinen Teilorten befasst. Es geht um das Wohngebiet Obere Breite und das Gewerbegebiet Flachsland in Binsdorf sowie das Wohngebiet Nebenwiesle in Erlaheim.