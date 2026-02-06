Neubaugebiete in Calw: Linke und Grüne gegen Flächenverbrauch

Der Gemeinderat geht den nächsten Schritt in der Fortschreibung des Flächennutzungsplans. Doch im Gremium ist eine Gruppe gegen große Neubaugebiete.
Die Stadt will gemeinsam mit Oberreichenbach den Flächennutzungsplan (FNP) neu aufsetzen. Das bisherige Planwerk stammt in seinen Grundzügen aus dem Jahr 2002. Der neue FNP soll bis 2040 gelten. Ein FNP legt fest, wo eine Stadt Neubau- und Gewerbegebiete ausweisen kann. Schon im Bauausschuss legte die Verwaltung dar, dass viele Flächen wegen der Kartierung von Flachlandmähwiesen nicht mehr bebaut werden dürfen (wir berichteten).