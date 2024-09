Neubaugebiet Killberg IV in Hechingen: Häuslebauer können sich auf Bauplätze bewerben

Die Bewerbungsphase für Einfamilien- und Doppelhausbauplätze im Hechinger Baugebiet Killberg IV startet am Freitag, 6. September 2024. Bis zum 20. Oktober 2024 können sich Bauwillige über das Internet-Portal “Baupilot” auf drei Doppelhaus-Bauplätze und 34 Einfamilienhaus-Bauplätze bei der Stadt Hechingen bewerben (Doppelhäuser: www.baupilot.com/hechingen/killberg-iv-dh; Einfamilienhäuser: www.baupilot.com/hechingen/killberg-iv-efh).

Im Portal finden sich sämtliche Informationen inklusive Kartenmaterial zu den einzelnen Bauplätzen, die Verkaufspreise liegen zwischen 340 und 375 Euro pro Quadratmeter. Abgebildet sind ebenfalls die orts- und sozialbezogenen Kriterien, nach denen im Anschluss an die Bewerbungsphase die Vergabe der Bauplätze durch die Stadt Hechingen erfolgt.

Das Baugebiet ist am nördlichen Stadtrand Hechingens gelegen und bietet eine Rundumsicht auf den Albtrauf und das Albvorland. Die Energie- und Wärmeversorgung des Baugebiets gilt als Vorreiter: Warmwasser für Heizung und Brauchwasser gelangen per Nahwärmeleitung zu den Häusern, die Wärme wird nahezu ausschließlich und damit CO2-frei durch Solarenergie und Erdwärme produziert. Damit wird wiederum ein großer Speichersee aufgeheizt, der über die Pufferspeicher in der Heizzentrale die Nahwärme liefert.

Die Planung für den neuen Stadtteil beinhaltet darüber hinaus eine gute Anbindung an den ÖPNV, viele Grünflächen und verkehrsberuhigte Bereiche ebenso wie eine Reihe von E-Tankstellen. Einen Überblick über das Baugebiet und seine energetischen und planerischen Grundlagen bietet auch die Internetseite www.killberg4.de.

Die Heizzentrale und die Erschließungsarbeiten sind bereits weit fortgeschritten. Läuft alles planmäßig, so können die Bauherren im kommenden Frühjahr starten.