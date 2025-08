Neubaugebiet in Schramberg: Was die Erweiterung Haldenhof ausbremst

Ursprünglich wollte die Stadt Schramberg die Erweiterung des Haldenhofs im Stadtteil Sulgen im so genannten beschleunigten Verfahren abwickeln, doch dieses Vorhaben scheiterte. „Man kann hier schnell konkret werden und Flächen entwickeln“, hatte der heutige Fachbereichsleiter Umwelt und Technik, Bent Liebrich, im Dezember 2019 verkündet. Daraus wurde nichts – und wie und ob es weiter geht, auch das scheint offen zu sein.

Bereits vor über zwei Jahren war klar, dass die Stadt neben Verzögerungen deutlich mehr Aufwand und vor allem Kosten mit dem Bebauungsplan hat.

360 000 Ökopunkte mehr, als auf der eigenen Fläche ausgeglichen werden kann, so hatte Stadtplaner Joschka Joos im März 2023 den Gemeinderat informiert, seien für den Bebauungsplan Haldenhof erforderlich. Dies, weil die Stadt ein Geländestück, das wie ein Dorn zwischen bestehender Bebauung und Neubaugebiet liegt, nicht erwerben und zum Baugebiet hinzunehmen kann. Dann nämlich hätte damals anderes Recht gegolten und der Ausgleich wäre nicht erforderlich gewesen. Deswegen war die Stadt bereits zwei Jahre zuvor nach juristischer Beratung vom beschleunigten Verfahren abgerückt und hatte das „zweistufige Regelverfahren“ angestrebt.

Zeitplan schwierig

Im Oktober vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat schließlich den vorgestellten Bebauungsplan „Erweiterung Haldenhof“ einstimmig gebilligt. Damit so hieß es, könne die zweite Offenlage erfolgen und ab 2026 könnte erste Grundstücke verkauft werden.

Negative Stellungnahme

In dieser Offenlage, so die Stadt Schramberg auf Nachfrage, war es zu einer negativen Stellungnahme des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) gekommen. „Im Rahmen des Bebauungsplan-Verfahrens Erweiterung Haldenhof habe unter anderem ein Antrag auf Genehmigung zur Umwandlung eines Streuobstbestandes gestellt werden werden müssen. Dieser sei am 13. November 2024 bei der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) des Landratsamtes Rottweil eingereicht worden.

Dieser Antrag sei an den Landesnaturschutzverband weitergereicht worden, über den er den BUND erreicht habe, welcher diesen ablehne, so die Stadt.

Öffentliches Interesse erforderlich

Die UNB habe sich der ablehnenden Haltung des BUND angeschlossen und den Bebauungsplan ebenfalls abgelehnt, der Stadt jedoch nochmals die Möglichkeit geboten, über die Darstellung eines überwiegenden öffentlichen Interesses an der Aufstellung des Bebauungsplans, die Streuobstumwandlung zu rechtfertigen.

Antrag auf Genehmigung

Die Stadt habe daraufhin ein Ergänzungsschreiben zum Antrag auf Genehmigung zur Umwandlung eines Streuobstbestandes ausgearbeitet, das Anfang Juli an die UNB übermittelt worden sei. In diesem werde besonders der hohe Wohnraumbedarf in Schramberg dargelegt sowie Gründe, weshalb das neue Gebiet im Haldenhof an dieser Stelle realisiert werden sollte.

„Leichte Überkompensation“

„Es ist uns an dieser Stelle wichtig zu betonen,“ so die Stadtverwaltung, „dass für die durch das Wohngebiet wegfallende Streuobstwiese in jedem Fall Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen sind.“ Diese würden derzeit schon umgesetzt. So werde mit neuen Obstbäumen im Ökokonto Lienberg sogar eine leichte Überkompensation umgesetzt.

Eine Rückmeldung des Landratsamts gibt es laut Stadt derzeit noch nicht, diese hofft jedoch auf eine positive Bescheinigung, so dass zeitnah der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans gefasst werden könne.

Info

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Schramberg

hatte Thomas Brantner (CDU) mit Blick auf den planenden Erschließungsträger und zudem den privaten Miteigentümer des Baugeländes nachgefragt, ob es sein könne, dass das Vorhaben nicht mehr so wie vorgesehen realisiert werden könne. Dazu hatte Stadtplaner Joschka Joos gemeint, da müsse man jetzt die Antwort des Landratsamts abwarten. Und Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr sah noch keinen Anlass, „den Teufel an die Wand zu malen“.