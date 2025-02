Kurioser Moment in Schiltach Darum brachte der Bürgermeister Äste in die Ratssitzung mit

Mit einem kuriosen Moment begann die Gemeinderatssitzung in Schiltach am Mittwoch: Bürgermeister Thomas Haas legte einen Haufen Äste in die Mitte des Saals. Er nahm damit Bezug auf die Bürgerfragestunde der vorherigen Sitzung.