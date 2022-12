Neubaugebiet in Hechingen

1 Auch diese alten Apfelbäume werden bald gerodet, um dem Neubaugebiet Killberg IV Platz zu machen. Immerhin erhält das Wohngebiet eine Nahwärmeversorgung, die überwiegend regenerative Energien nutzt. Foto: Stopper

Eine Heizung für 16 Millionen Euro? Im Neubaugebiet Killberg IV wird sie gebaut. Klingt nach viel Geld. Aber immerhin sollen damit mal bis zu 2000 Einwohner eine warme Stube und heißes Duschwasser kriegen. Und CO2-neutral wird die Anlage obendrein. Im Betriebsausschuss des Gemeinderats wurde nun über die Auftragsvergabe gesprochen.















Hechingen - Andere reden vom Klimawandel – Hechingen geht voran. Denn im Killberg IV wird nicht nach alter Väter Sitte in jedes Häuschen eine eigene Heizung eingebaut (was zusammengenommen auch einige Milliönchen kosten würde), sondern alle zusammen werden an ein Wärmenetz angeschlossen.

Und der besondere Clou: Die Heizenergie für den Winter wird im Sommer über Solarkollektoren eingesammelt und in einem gigantischen, mit Flüssigkeit gefüllten Thermoballon gespeichert, der in ein ebenso gigantisches Speicherbecken gelagert ist. Ein weiterer Teil des Energiemix kommt aus einer langen Kette von Erdwärmebohrungen. Und nur ein kleiner Sicherheitsrest wird über ein Gaskraftwerk beigesteuert.

Allein Rohrleitungsbau kostet 1,7 Millionen Euro

Kein Wunder, dass das alles seinen Preis hat. Im Betriebsausschuss am Donnerstag wurde nun die Auftragsvergabe für dieses Großprojekt gesprochen.

Nur ein Beispiel dafür: Die Rohrleitungsbauarbeiten für das Wärmenetz werden etwa 1,7 Millionen kosten. Weitere Aufträge auf dem Bestellzettel sind die Erdwärmebohrungen für 0,74 Millionen und Baunebenkosten von 0,42 Millionen Euro. Die hohen Rechnungen im Wert von jeweils mehreren Millionen Euro werden der Stadt erst 2023 und 2024 vorgelegt. Bezahlt wird das Ganze am Ende von den Häuslebauern über die Erschließungsbeiträge.

Beckenrand wird nochmal aufgestockt

Gleichzeitig wird man vom nächsten Jahr an dann auch die Erschließungsarbeiten konkret voranschreiten sehen. Bis zum Frühjahr wird das Killberg-IV-Gelände gerodet und erste Aushubarbeiten beginnen. Bis 2023 wird man dann große Fortschritte sehen. In nächster Zeit wird man zudem sehen können, wie das Wärmespeicher-Becken weiter Form annimmt. Eine auf solche Dinge spezialisierte Firma wird dann den oberen Beckenrand noch einmal erhöhen.