Neubaugebiet in Grenzach-Wyhlen: Geschosswohnungen statt Reihenhäuser

Schulsozialarbeit Immer mehr Hilfebedarf in Grenzach-Wyhlen

Der Bedarf an Schulsozialarbeit an allen Schulen in Grenzach-Wyhlen steigt weiter. Die Zahl der Tätigkeits- und Einsatzfelder klettert analog zu den Schülerzahlen in Grenzach-Wyhlen.