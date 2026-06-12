Neubaugebiet Hutmatt II in Steinen: Leitungsarbeiten kontra Naturschutz

Für reichlich Diskussionsstoff und Anträge zweier Fraktionen sorgte in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses die geplante Regenwasserkanalisation „Kirchstraße bis Steinenbach“. Das Oberflächenwasser aus Richtung Hägelberg soll mit diesem Projekt über Großrohre in den Vorfluter Steinenbach abgeleitet werden. Dabei wird es durch Gräben beim Friedhof abgefangen und um das Wohngebiet herumgeleitet – eine Maßnahme, die Überschwemmungen durch Starkregenereignisse vorbeugen soll. Umgesetzt wird sie im Zuge der Erschließung des Wohnbaugebiets „Hutmatt II“.

Das Problem dabei: Die nicht eben kleinen Rohre werden genau den Weg nehmen, den auch die temporäre Baustraße genommen hätte, deren Genehmigung durch das Landratsamt Lörrach derzeit offenbar wieder auf der Kippe steht – mitten durch eine Mähwiese in einem Flora-Fauna-Habitat (FFH) hindurch. Dies sei bei Leitungsgräben erlaubt, versicherte Bürgermeister Gunther Braun auf Nachfrage.

Juristen des Landkreises melden Bedenken an

Anfang Mai sah es noch danach aus, dass auch die Baustraße für das neue Wohnquartier durch das FFH-Gebiet führen darf, sofern sie später wieder zurückgebaut wird. Von vielversprechenden Gesprächen mit dem Landratsamt hinsichtlich einer Ausnahmeregelung für die Bauphase war seinerzeit die Rede. Doch nun haben Juristen des Landkreises offenbar Bedenken angemeldet, die sich auch auf eine temporäre Lösung mit späterem Rückbau beziehen.

Dies fanden viele Mitglieder des Bau- und Umweltausschuss in Anbetracht der anstehenden Leitungsarbeiten unsinnig. Norbert Götz (Bündnis) hielt es für wahrscheinlich, dass sich die Baustraße diesen Arbeiten als zweiter Schritt anschließen werde.

Alternative durch die Kirchstraße prüfen

„Das wird kein kleines Röhrchen“, verdeutlichte Bürgermeister Gunther Braun das zu erwartende Ausmaß der Grabungsarbeiten, die ebenfalls einen Eingriff in die Natur darstellen, aber im Gegensatz zur Baustraße erlaubt sein sollen. Da müsse es doch auch für die Baustraße eine Ausnahmegenehmigung geben, meinte Götz. Almut Steyer (SPD) machte schließlich den Vorschlag, erst einmal zu prüfen, ob die Rohre stattdessen nicht auch durch die Kirchstraße hindurch verlaufen könnten. Braun erwiderte, dass der Gemeinderat dieses Vorgehen so beschlossen habe und die Alternative durch die Kirchstraße sicherlich nicht günstiger käme, falls sie überhaupt machbar sei. Den offiziellen Antrag, dies wenigstens zu überprüfen, stellte schließlich für die SPD Rainer Eiche.

Götz schloss sich dem Wunsch an, anhand der Leitungspläne zumindest einmal überprüfen zu lassen, ob in der Kirchstraße nicht doch genug Platz wäre für eine Regenwasserkanalisation in diesem Ausmaß, auch wenn dies vermutlich nicht günstiger käme. Der Antrag wurde schließlich bei drei Ja-Stimmen, vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt.

Britta Schuler (Gemeinschaft) wollte dagegen erst einmal abwarten, ob die temporäre Baustraße nicht doch noch genehmigt wird. Auch sie stellte für ihre Fraktion einen entsprechenden Antrag, der mit vier Ja-Stimmen, einer Gegenstimme und drei Enthaltungen angenommen wurde.

Nun heißt es für die Gemeinde also Warten auf die Entscheidung des Landratsamts. Erst dann sollen gegebenenfalls die beiden Planungsaufträge an das Schopfheimer Ingenieurbüro Dabrunz & Leppert vergeben werden. Neben der Regenwasserkanalisation geht es noch um eine Schmutzwasserleitung für den Friedhof in Steinen, da die bestehende Leitung nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht.

Auch bei dieser Maßnahme soll die Wohnbauerschließung im Gebiet „Hutmatt II“ Berücksichtigung finden. Das Honorar für die Regenwasserkanalisation wird mit rund 65.000 Euro angegeben, jenes für die Schmutzwasserleitung mit 52.300 Euro.