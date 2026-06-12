Neubaugebiet Hutmatt II in Steinen: Leitungsarbeiten kontra Naturschutz

Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Steinen zeigt sich in seiner jüngsten Sitzung irritiert über widersprüchliche Bestimmungen im Naturschutzgebiet.
Für reichlich Diskussionsstoff und Anträge zweier Fraktionen sorgte in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses die geplante Regenwasserkanalisation „Kirchstraße bis Steinenbach“. Das Oberflächenwasser aus Richtung Hägelberg soll mit diesem Projekt über Großrohre in den Vorfluter Steinenbach abgeleitet werden. Dabei wird es durch Gräben beim Friedhof abgefangen und um das Wohngebiet herumgeleitet – eine Maßnahme, die Überschwemmungen durch Starkregenereignisse vorbeugen soll. Umgesetzt wird sie im Zuge der Erschließung des Wohnbaugebiets „Hutmatt II“.