In der jüngsten Sitzung des Gremiums informierte Ortsvorsteher Steffen Welte, dass derzeit ein Ringschluss zur Wasserversorgung verlegt werde. Dies sei bereits weit fortgeschritten. Die Erschließung könne voraussichtlich bereits bis Ostern abgeschlossen sein.

Einen zu klärenden Punkt sahen die Ortschaftsräte Klärungspunkt an der Ortseinfahrt der Gemeindeverbindungsstraße von Binsdorf her: Dort stelle sich die Frage, wie der bisher durch einen Pflasterstreifen optisch angedeutete Fußweg neu gestaltet werden soll.

Lesen Sie auch

Nach längerer Diskussion einigten sich die Gremiumsmitglieder darauf, dass dieser Streifen erhalten bleiben soll. Derzeit wird geprüft, ob das Ortsschild ein Stück in Richtung Binsdorf versetzt wird. Falls das gemacht wird, so die Meinung des Ortschaftsrats, könnte auf den Pflasterstreifen verzichtet werden.

Weil Wasserleitungen verlegt werden, ist die Straße von Erlaheim nach Binsdorf derzeit gesperrt. Foto: Wolf-Ulrich Schnurr

Laut Welte können die Bauplatzpreise erst kalkuliert werden, wenn der Großteil der Abrechnungen zur Erschließung erfolgt ist. Daher sei mit der Festlegung der Bauplatzpreise wohl frühestens im Mai zu rechnen.

Wer die neuen Grundstücke in „Nebenwiesle“ tatsächlich kaufen kann, bestimmen die jüngst durch den Gemeinderat beschlossenen Vergabekriterien. Ausgeschlossen sind Besitzer bebaubarer Grundstücke in der Gesamtstadt. Außerdem müssen die Käufer selbst in die neu gebauten Wohnhäuser ziehen. Die vom Erlaheimer Ortschaftrsrat vorgeschlagenen Kriterien wurden weitgehend unverändert übernommen.

Auf Grundlage der Vergabekriterien wird jetzt ein Fragebogen erstellt. Sobald die Bauplatzpreise kalkuliert und beschlossen sind, wird eine Ausschreibung der Bauplätze stattfinden.