Neubau wurde eingeweiht: Bau des neuen Pflegeheims St. Marien in Ettenheim war „ein Marathonlauf“

Der Neubau des Pflegeheim St. Marien wurde eingeweiht und gesegnet. Bei Stadt und Träger sorgte das für Freude, da es bis zur Fertigstellung viele Hürden zu meistern gab.
Brigitta Schrempp als Vorsitzende des Aufsichtsrats des Caritasverbandes Lahr sprach von einem „ganz besonderen Tag“, Mirko Poetzsch als Vorstand von einem „wunderschönen Tag“. Allen Rednern und Besuchern der feierlichen Einweihung des neuen Caritashauses St. Marien Ettenheim stand die Freude über diesen „Pflege-Neubeginn mit modernen Strukturen“ ins Gesicht geschrieben.