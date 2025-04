Neubau und mehr Betten geplant: Interspa-Gruppe übernimmt Hotel Lamm in Mitteltal

1 Das Hotel Lamm in Mitteltal wechselt zum 1. Mai den Eigentümer. Foto: Hotel Lamm/David Specht

Das Hotel Lamm in Mitteltal wechselt schon wieder den Eigentümer. Die Interspa-Gruppe aus Stuttgart, ein Bäderspezialist, will ihren Expansionskurs mit Hotels nun auch im Schwarzwald fortsetzen. In Mitteltal plant sie Großes – auch einen Neubau.









Die Interspa-Gruppe aus Stuttgart setzt laut einer Pressemitteilung ihre „erfolgreiche Expansion in Deutschland“ fort und übernimmt zum 1. Mai das Hotel Lamm in Mitteltal. Die bisherigen Geschäftsführer, David Specht und Kevin Bauer, gaben die Unterzeichnung der notariellen Verträge bekannt und übergeben den Betrieb an die Interspa-Gruppe. Specht und Bauer hatten das Hotel erst im Juni 2023 gekauft.