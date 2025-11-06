Neubau offiziell eingeweiht: Staudinger Gesamtschule in Freiburg ist für die Zukunft gerüstet

Die Staudinger Gesamtschule in Freiburg hat ihren Umzug vollzogen.
Der Schuljahresbeginn war ein ganz besonderer für die Staudinger-Gesamtschule im Freiburger Stadtteil Haslach: Der zweite Bauabschnitt wurde fertig, neun Jahre nach Planungsbeginn. „Rund 1500 Personen waren an der Umsetzung des Projekts beteiligt“, macht die Schulleiterin der Staudinger Gesamtschule Natalie Gros die Dimensionen des Bauprojekts deutlich. Allein 40 Gewerke haben dafür gesorgt, dass der Neubau der Staudinger Gesamtschule rechtzeitig zum Schuljahresbeginn fertig wird. Dabei sei das Zusammenspiel aus Unterricht und Baustelle gleichzeitig nicht immer einfach gewesen. Umso glücklicher zeigen sich nun die Beteiligten, dass der Neubau seit September mit Leben gefüllt wird. „Es ist noch nicht alles fertig, aber wir können Schule machen“, so Gros.