Neubau Maurer-Gruppe in Sulgen: Alles unter einem Dach und im Zeitplan

Die neueste Technik, aber auch Dinge aus der Gründerzeit vor 93 Jahren werden ins neue Betriebsgebäude der Maurer Unternehmensgruppe einziehen. Welche das sind, verrät Tobias Maurer.
Es ist derzeit die größte Baustelle auf Schramberger Gemarkung – und zugleich ein Projekt, das voll im Zeitplan liegt. In wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten ist das alles andere als selbstverständlich. In der Berthold-Leibinger-Straße entsteht die neue Firmenzentrale der Maurer Gruppe mit rund 8000 Quadratmetern Fläche. „Genug Platz, um noch etwas hineinzuwachsen“, sagt Geschäftsführer Tobias Maurer, der das Familienunternehmen seit 2007 gemeinsam mit seinem Bruder Clemens führt.