Neubau in Sulz am Eck

1 Das Ortsbild von Sulz am Eck wird sich ändern. Auf der Wiese unterhalb der ehemaligen Firma Kissling sollen im Frühjahr 2025 die Bauarbeiten durch den beauftragten Generalunternehmer Köhler Bau starten. Foto: Thomas Fritsch

Und ein weiterer Schritt für das neue Feuerwehrgerätehaus in Sulz am Eck. Im kommenden Frühjahr sollen die Bauarbeiten am Ortsrand Richtung Oberjettingen starten.









Der neu zusammengesetzte Gemeinderat durfte sich in seiner jüngsten Sitzung gleich mit richtigen Großprojekten befassen. Neben der – vom Landratsamt übrigens gern gesehenen – Nachverdichtung durch den Neubau des Effringer Kindergarten auch mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Sulz am Eck.