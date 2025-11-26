Neubau in Schopfheim: Die Fertigstellung der Brücke-Ehner-Fahrnau verzögert sich

1 Die Fertigstellung der neuen Brücke verzögert sich weiter. Foto: Stadt Schopfheim Witterungsbedingte Einschränkungen beeinträchtigen den Baufortschritt an der Brücke Ehner–Fahrnau.







Die Stadt Schopfheim informiert darüber, dass sich der Neubau der Brücke Ehner–Fahrnau erneut verzögert. Grund hierfür sind anhaltende witterungsbedingte Einschränkungen, die den Baufortschritt in den vergangenen Wochen stärker als erwartet beeinträchtigt haben. Aufgrund der nicht vorhersehbaren Witterungseinflüsse und der daraus resultierenden Bauverzögerungen muss die Fertigstellungsfrist auf Ende März 2026 verschoben werden.