Neubau in Schopfheim: Die Fertigstellung der Brücke-Ehner-Fahrnau verzögert sich
Die Fertigstellung der neuen Brücke verzögert sich weiter. Foto: Stadt Schopfheim

Witterungsbedingte Einschränkungen beeinträchtigen den Baufortschritt an der Brücke Ehner–Fahrnau.

Die Stadt Schopfheim informiert darüber, dass sich der Neubau der Brücke Ehner–Fahrnau erneut verzögert. Grund hierfür sind anhaltende witterungsbedingte Einschränkungen, die den Baufortschritt in den vergangenen Wochen stärker als erwartet beeinträchtigt haben. Aufgrund der nicht vorhersehbaren Witterungseinflüsse und der daraus resultierenden Bauverzögerungen muss die Fertigstellungsfrist auf Ende März 2026 verschoben werden.

 

Die Bauarbeiten an der Brücke sind technisch anspruchsvoll und in mehreren Phasen stark von stabilen Witterungsbedingungen abhängig. Insbesondere Starkregen und hohe Grundwasserstände haben die Durchführung zentraler Arbeitsschritte erheblich behindert. Trotz intensiver Bemühungen der beteiligten Firmen, Verzögerungen durch organisatorische und technische Anpassungen zu kompensieren, kann der ursprüngliche Zeitplan nicht eingehalten werden.

Die Stadt Schopfheim bittet alle Bürger sowie Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die erneute Verschiebung. Parallel arbeitet die Stadt weiterhin mit allen Projektbeteiligten daran, den Baufortschritt so effizient wie möglich zu gestalten und weitere Zeitverluste zu vermeiden. Über den Fortgang der Bauarbeiten wird die Stadt Schopfheim regelmäßig informieren.

 