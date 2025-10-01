Neubau in Rottweil: Siegermodelle sind bei der GVS zu sehen

1 Patrick Schubert und Thomas Grimm, die geschäftsführenden Gesellschafter der GVS Unternehmensgruppe, stellen die Siegermodelle nun in ihren Geschäftsräumen in der Schramberger Straße 18 aus. Foto: GVS Für die Bebauung des ehemaligen Breucha-Areals in Rottweil fand ein Architektenwettbewerb statt. Jetzt sind die Siegermodelle bei der GVS zu sehen.







Wer wissen will, was auf dem ehemaligen Breucha-Areal in Rottweil entstehen wird, der kann sich die Siegermodelle des Architektenwettbewerbs nun genauer anschauen. Die GVS Unternehmensgruppe, die dort ein großes Neubauprojekt mit Pflegeplätzen und Betreutem Wohnen realisieren wird, zeigt die drei Siegerentwürfe in ihren Geschäftsräumen in der Schramberger Straße 18 in Rottweil.