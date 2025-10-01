Neubau in Rottweil: Siegermodelle sind bei der GVS zu sehen
Patrick Schubert und Thomas Grimm, die geschäftsführenden Gesellschafter der GVS Unternehmensgruppe, stellen die Siegermodelle nun in ihren Geschäftsräumen in der Schramberger Straße 18 aus. Foto: GVS

Für die Bebauung des ehemaligen Breucha-Areals in Rottweil fand ein Architektenwettbewerb statt. Jetzt sind die Siegermodelle bei der GVS zu sehen.

Wer wissen will, was auf dem ehemaligen Breucha-Areal in Rottweil entstehen wird, der kann sich die Siegermodelle des Architektenwettbewerbs nun genauer anschauen. Die GVS Unternehmensgruppe, die dort ein großes Neubauprojekt mit Pflegeplätzen und Betreutem Wohnen realisieren wird, zeigt die drei Siegerentwürfe in ihren Geschäftsräumen in der Schramberger Straße 18 in Rottweil.

 

Die Modelle sind täglich zwischen 10 und 12 Uhr sowie 14 und 16.30 Uhr bis Ende Oktober ausgestellt. Es wird um eine Voranmeldung für Besuche werktags über die Telefonnummern 0741 17 44 17-0 oder -21 erbeten. Möglich ist die Anmeldung auch per Mail an info@gvs-consulting.de, dies sollte einen Tag vor Besuch mit Telefonnummer und Namen erfolgen.

Möglichkeiten auch für größere Gruppen

Größere Gruppen sollten sich zwingend anmelden, für diese können Besuche aber auch je nach Absprache außerhalb der genannten Zeiten ermöglicht werden, betont die GVS.

 