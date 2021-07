2 Die Ansicht vom Neckar her zeigt unten die Stellplätze in offener Gitteroptik. Foto: ktl/Merz

Die geplante Seniorenwohnanlage in der Rottweiler Altstadt war bei der ersten Vorstellung der Pläne auf viel Kritik im Gemeinderat und Widerstand der Anwohner gestoßen. Zu groß, zu massiv – und eigentlich gar nicht das, was man sich für die Baulücke in der Armlederstraße gewünscht hatte. Jetzt wurde das Projekt vom Investor Merz Immobilien überarbeitet. Die Begeisterung hielt sich im Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss (UBV) am Mittwoch nach wie vor in Grenzen.

Rottweil-Altstadt - Fachbereichsleiter Lothar Huber erinnerte an die "lange Vorgeschichte mit den Altstädtern". Am Anfang habe der Wunsch nach einer Begegnungsstätte für Jung und Alt gestanden. Nun ist es eine betreute Wohnanlage mit einem Café geworden. Der Planer habe mittlerweile dem Gebäude "die Mächtigkeit genommen", so Huber. Westseitig wurde die Fassade durch Terrassen aufgelockert, die beiden Baukörper wurden deutlicher voneinander getrennt.

Höhe bleibt unverändert

Auf der östlichen Seite wurde der Neubau eineinhalb Meter von der Grenze abgerückt. Die Höhe blieb unverändert. In wie weit sich nun das Flachdach in der Altstadt in die Umgebung einfüge, darüber gebe es "unterschiedliche Bewertungen", formulierte Huber es vorsichtig.

Die zehn Stellplätze auf der rückwärtigen Seite des Baus Richtung Neckar hin werden offen gestaltet. Michael Gerlich (FDP) hakte nach, was es mit den "Bienenwaben" im Plan auf sich habe. Das seien begrünte, gitterartige Elemente, keine Garagentore, so Huber. Bei Hochwasser könne es sein, dass die Garagen geflutet werden. Auch hier seien die Wohnungen oben deutlich zurückgesetzt worden.

Stellplätze im Blick

Die Stadträte machten dennoch keinen Hehl daraus, dass sie noch Verbesserungsbedarf sehen. Für Ira Hugger (Grüne) ist schade, dass sich das Gebäude wegen der Dachform weiterhin so schlecht in die Umgebung einfüge. Der Bauträger könne das auch besser. Hermann Breucha (FWV) meldete Bedenken bezüglich der Stellplätze an. Gerade im Außenbereich seien die vier Stück zu wenig. Auch Günter Posselt (CDU) erinnerte daran, dass die geringe Anzahl der Stellplätze den Anwohnern ein Dorn im Auge ist. Es sei zu prüfen, ob die Anzahl der unteren Stellflächen vielleicht erhöht werden könnte. Das böte Entlastung für die Straße. Das Gebäude sei hier nur teilweise unterkellert, erläuterte Lothar Huber. Zudem könne der Stellplatzschlüssel bei Altenwohnanlagen im Vergleich zur herkömmlichen Wohnbebauung halbiert werden.

Reiner Hils von der Fraktion SPD+FFR blieb bei seiner Haltung aus der ersten Beratung: "Das Gebäude ist in dieser Größe am falschen Platz."

An der Sache ändert die durchwachsene Stimmungslage jedoch nichts. Lothar Huber machte deutlich, dass aus baurechtlicher Sicht nichts an den Plänen auszusetzen sei. Auf dieser Grundlage wolle der Investor nun die Genehmigungsplanung erarbeiten.