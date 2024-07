Neubau in Rottweil-Altstadt: Spatenstich für umstrittene Seniorenwohnanlage

1 Der Bau der Seniorenwohnanlage in der Altstadt hat begonnen (von links): Bernhard Rosenberger, Geschäftsführer Bauunternehmen Rosenberger, Alexandra Ruf, Vertrieb Merz Wohnbau, Philipp Merz, Geschäftsführer Firmengruppe Merz, Kai-Uwe Sroczinski, Büro KTL Architekten, Michael Flöß, Geschäftsführer Bauunternehmen Rosenberger, Bernhard Merz, Geschäftsführer Firmengruppe Merz, Rudolf Mager, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung, Sandra Graf, Leitung Stadtplanung, Karsten Nurna, Prokurist Technischer Leiter Merz Wohnbau, und Simon Wagner, Geschäftsführer Firmengruppe Merz. Foto: Schmidt

Rottweil-Altstadt bekommt eine Seniorenwohnanlage. Das Projekt hatte im Vorfeld für einige Diskussionen gesorgt. Jetzt fiel der Startschuss für den Bau.









Link kopiert



Mit dem Bau der Seniorenwohnanlage werde in der Altstadt akkurat das umgesetzt, was sich die Stadt für alle Rottweiler Teilorte wünsche, sagte Sandra Graf vom städtischen Fachbereich: Für ältere Mitbürger entstünden dringend benötigte Mietwohnungen in einem bekannten Umfeld. Das Vorhaben in der Altstadt befinde sich mitten im Ort, direkt neben der Kirche und Einkaufsmöglichkeiten lägen unweit auf der Saline.