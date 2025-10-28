Neubau in Ottenbronn?: Streit ums Feuerwehrgerätehaus geht weiter

Der Gemeinderat diskutiert über einen Neubau für die Feuerwehr in Ottenbronn. Ob es den braucht, darüber ist das Gremium geteilter Meinung. Noch immer.
Das Feuerwehrhaus in der Wasenstraße in Ottenbronn hat viele Jahrzehnte auf dem Buckel. Im Verwaltungsausschuss (VWA) im April unterstrich Bürgermeister Rüdiger Klahm die Dringlichkeit: Die Unfallkasse Baden-Württemberg hatte sich das marode Feuerwehrmagazin angeschaut. Größe, Form und Anbindung des Gebäudes seien demnach unzureichend. Es fehlten Parkplätze, es gibt keine Dämmung, die Heizung müsste erneuert werden, durch das Asbest-Dach regnet es rein.