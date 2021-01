Neubau in Neufra Reicht das Angesparte für den Kindergarten?

Aufgrund der maroden Bausubstanz im alten Kindergarten sei die Entscheidung hin zum Neubau zwar gefallen. Aber über die Beteiligungsquote von 90 Prozent werde noch verhandelt. Über die Verabschiedung des Haushaltsplans hinaus. Es stehe zu viel Geld auf dem Spiel.

Weiter berichtete Walter, dass in die Erschließung Wohnbebauung Berland 1,7 Mio Euro fließen und weitere Investitionen in Brückenmaßnahmen bei der Kläranlage, Weiherbachstraße und beim HW-Damm. Auf dem Friedhof würden eine Infotafel und Sitzbänke angebracht, in den Schulen in Multimedia investiert und die Feuerwehr auf Digitalfunk umgerüstet.

Angebot im Rahmen der LGA muss in Frage gestellt werden

Einführend mahnte Ralf Broß: "Die Finanzen geben Anlass zu großen Sorgen". Er berichtete vom "massiven Einbruch" der Gewerbesteuer und einem Verlustgeschäft, das allein in diesem Jahr sieben Millionen Euro betrage.

Im Jahr 2023 wäre das Angesparte aufgebraucht und Rottweil zur Kreditaufnahme gezwungen. "Das haben wir mindestens elf Jahre nicht gebraucht". Sein Angebot, im Zusammenhang mit der Landesgartenschau jedem Ortsteil pauschal 500.000 Euro zukommen zu lassen, müsse daher in Frage gestellt werden. Er bat darum auch in den anderen Ortsteilen, Projekte zu entwickeln, für die Bund und Länder Fördermittel bis 90 Prozent bereit stellten.