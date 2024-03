1 So soll das Häfele-Dynamikzentrum nach der Fertigstellung aussehen. Foto: Schmidt

Das Häfele-Dynamikzentrum: Eines der größten Bauprojekte der Nagolder Gegenwart hat eigentlich einen ganz profanen Auslöser: eine auslaufende Betriebsgenehmigung.









Ein Unternehmen wie Häfele, mit einem Umsatz von 1,7 Milliarden Euro und weltweit mehr als 8000 Mitarbeitern und Vertretungen in aller Welt, muss in die Zukunft denken, erst recht an seinem Stammsitz. Der Tag, an dem den Machern bei Häfele klar wurde, dass im Hochregallager, einem Herzstück der Niederlassung auf dem Wolfsberg, bald eine Betriebserlaubnis erlöschen würde, war der eigentliche Geburtstag des neuen Dynamikzentrums.