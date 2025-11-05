Neubau in Mariazell: Von Weiler zurück nach Mariazell – „Rund um Kaffee“ setzt ersten Spatenstich

Mit dem Spatenstich der Firma „Rund um Kaffee“ startet das erste Bauvorhaben im Gewerbegebiet „Ziegelhüttenweg“.

Wie Firmenchef Rainer Scheck vor der symbolischen Zeremonie verriet, habe ihm vor zwei Jahren bereits eine Baugenehmigung vorgelegen, sich am Standort in Königsfeld-Weiler zu erweitern. Kurz vor dem Baubeginn habe man sich innerhalb der Familie hinsichtlich der künftigen Firmen-Entwicklung nochmals zusammengesessen, während in Mariazell das Gewerbegebiet „Ziegelhüttenweg“ wieder in die Gänge gekommen sei.

Rainer und Corinna Scheck gründeten 2002 das Unternehmen „Rund um Kaffee“ am Wohnsitz in der Eschbachstraße in Mariazell. Sie vertreiben Kaffeevollautomaten namhafter Hersteller. I

m Jahre 2007 erfolgte der Umzug ins neu erbaute Geschäftsgebäude in Königsfeld-Weiler. Der jetzig zweigeschossige Firmenneubau im Gewerbegebiet Ziegelhüttenweg mit Räumen für Dienstleistungen, Vertrieb, Reparaturen, Büro, Beratung und Ergotherapie wird in Holzbauweise hergestellt.

„Wir haben da mit dem Erwerb eines Grundstücks einen coolen Fang gemacht und dann die Planungen für ein neues Geschäftsgebäude inklusive einer Ergotherapie vorangebracht“, schilderte Scheck. Seinen Vorstellungen zufolge soll im Sommer 2026 der Neubau mit zwei Nutzungseinheiten bezogen werden. Es seien bereits Gespräche mit potenziellen neuen Mitarbeitern geführt worden, die ab Januar nächsten Jahres sukzessive die bisherige Belegschaft verstärken werde. Bis zu fünf Neueinstellungen seien geplant, gab Scheck bekannt. Architekt Oliver Müller betonte, er blicke in viele bekannte Gesichter.

In seiner Heimatgemeinde entstehe ein cooles Projekt mit ebenso toller Bauherrschaft. „Darum finde ich meinen Job so toll. Aus vielen guten Ideen wird ein flottes Projekt, und das schon seit 30 Jahren“, unterstrich Müller.

Standort liegt ideal

Mit „Scheck is coming home“, drückte Bürgermeister Franz Moser die Rückkehr der Firma „Rund um Kaffee“ vom unweit entfernten Königsfelder Teilort Weiler nach Eschbronn philosophisch aus. Auch für die Gemeinde stelle der Firmenneubau eine gute Sache dar. Es freue ihn, dass die Familie Scheck diesen Schritt gehe und in ihrer Heimatgemeinde kräftig investiere, hob der Bürgermeister hervor. Das habe nur geklappt, weil die Gemeinde rechtzeitig Gewerbebauflächen und erstmals im Teilort Mariazell anbieten könne.

Der Standort läge ideal und sei von der Straße aus gut einsehbar. Ein weiterer Pluspunkt stelle die Einrichtung einer Ergotherapie dar, die den Standort und die Kommune zusätzlich stärke, urteilte Moser. Die Umsetzung und Erschließung des Gewerbegebiets sei nicht ganz einfach gewesen, es habe nicht nur Befürworter gegeben.

„Ich bin aber überzeugt, dass die Gegner hinterher es gutheißen. Mit dem Bauvorhaben der Familie Scheck entstehen weitere Arbeitsplätze in der Gemeinde und wir dürfen als schönen Nebeneffekt auf Gewerbesteuereinnahmen hoffen“, sagte das Gemeindeoberhaupt augenzwinkernd.