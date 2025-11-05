Neubau in Mariazell: Von Weiler zurück nach Mariazell – „Rund um Kaffee“ setzt ersten Spatenstich

Mit dem Spatenstich der Firma „Rund um Kaffee“ startet das erste Bauvorhaben im Gewerbegebiet „Ziegelhüttenweg“.
Wie Firmenchef Rainer Scheck vor der symbolischen Zeremonie verriet, habe ihm vor zwei Jahren bereits eine Baugenehmigung vorgelegen, sich am Standort in Königsfeld-Weiler zu erweitern. Kurz vor dem Baubeginn habe man sich innerhalb der Familie hinsichtlich der künftigen Firmen-Entwicklung nochmals zusammengesessen, während in Mariazell das Gewerbegebiet „Ziegelhüttenweg“ wieder in die Gänge gekommen sei.