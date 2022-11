3 Das ehemalige Gasthaus Waldhorn wird zu einer modernen Wohnanlage. Foto: Baitinger

Seit 2007 ist das Gasthaus "Waldhorn" in Holzhausen geschlossen. Die ehemaligen Besitzer – zugleich Betreiber – sorgen für Veränderungen im Ort. Der Abriss hat bereits begonnen. Es entsteht eine moderne Wohnanlage für elf Wohneinheiten.















Sulz-Holzhausen - Im Jahr 1920 kauften die Großeltern von Christa Becker – Besitzerin bis Sommer 2022 – das Gasthaus "Waldhorn" und nahmen es in Betrieb. Schon zuvor wurde dort ein Gastgewerbe ausgeübt. Der erste Generationenwechsel folgte im Jahr 1957 – Christa Beckers Eltern übernahmen den Familienbetrieb. Neben dem Gastgewerbe betrieb die Familie dort bis in die Siebzigerjahre auch Landwirtschaft. Ab 1994 führte Christa Becker gemeinsam mit ihrer Mutter das Gasthaus weiter.

Als eine Mithilfe ihrer Mutter zunehmend aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich war, stand Christa Beckers Mann tatkräftig zur Seite. Gemeinsam führten die beiden den Familienbetrieb bis zuletzt fort.

Zeitliche Belastung für Betreiber

Christa Becker und ihr Mann waren beide berufstätig, das Gasthaus lief nebenher. Für die Familie mit zwei Kindern also eine zusätzliche zeitliche Belastung, die sich im Laufe der Jahre als immer weniger rentabel erwies. Denn von Beginn an herrschte ein überwiegend reiner Stammtischbetrieb, der mit der Zeit jedoch stark rückläufig wurde. Hinzu kam, dass auch das Haus altersanfällig wurde und es verschiedenen Renovierungs- sowie Umstrukturierungsmaßnahmen bedarf. Hohe Investitionskosten also, die nicht nur den finanziellen Rahmen gesprengt hätten, sondern am Ende auch noch wenig gewinnbringend gewesen wären.

So waren es am Ende hauptsächlich wirtschaftliche Gründe, aber auch mehrere Kleinigkeiten, die ausschlaggebend dafür waren, dass Christa Becker und ihr Gatte letztlich den Entschluss fassten, das Gasthaus 2007 zu schließen.

Baukonzept der Firma Sülzle überzeugt

Die Räume des Gasthauses standen seit der Schließung leer. Doch Christa Becker und ihr Mann bewohnten das Haus weiter bis zum diesjährigen Sommer. Ständig wiederkehrende Überlegungen darüber, was aus dem Haus werden soll, führte die Familie schließlich zum Entschluss, das Grundstück zu verkaufen. Kaufinteressenten gab es, die Größe des Grundstückes sowie die Notwendigkeit der Renovierungsarbeiten waren jedoch zu umfangreich. So kam es, dass sich die Familie über verschiedene Möglichkeiten erkundigte und sich letztlich für das Baukonzept der Firma Sülzle entschied.

Abschied nehmen fiel Christa Becker alles andere als schwer. 50 Jahre ihres Lebens wohnte sie selbst in dem Haus, hat ihre Kinder dort aufwachsen sehen und dort auch die eigene Mutter im Alter gepflegt. Es waren viele gute Zeiten, aber ebenso einige schwere Entscheidungen. Zudem gab es zu viele Dinge, die ohne Zukunft gewesen wären, sodass der Entschluss zur damaligen Schließung und zum Verkauf schlussendlich nicht schwerfiel. Dennoch ist die Familie dankbar für die Zeit, die sie dort erleben durfte, gleichzeitig aber auch erleichtert und froh über die Zukunft.

Barrierefreie Wohnanlage

Auf dem Grundstück des ehemaligen Gasthauses "Waldhorn" errichtet die Firma Sülzle eine viergeschossige barrierefreie Wohnanlage mit insgesamt elf Wohneinheiten, zwölf Carport- sowie zehn Außen-Stellplätzen. Alle Wohnungen werden entweder über einen großzügigen Balkon oder eine Terrasse verfügen. Zusätzlich wird der Neubau mit einer Photovoltaikanlage und Wärmepumpenheizung ausgestattet.

"Uns war es wichtig, dass das, was danach kommt, in unserem Sinne ist", erklärte Christa Becker, die gemeinsam mit ihrem Mann eine Wohnung im Neubau beziehen wird. Das ehemalige Gasthaus ist nach dem Auszug ihrer Töchter zu groß für zwei Personen geworden und so freut sich Familie Becker auf ihre zukünftige Wohnung, die nicht nur von den Kosten, sondern auch von der Größe überschaubar wird und zugleich in puncto Klimaschutz und altersgerechtes Wohnen punkten kann.