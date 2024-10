Neubau in Hechingen: Spatenstich für Edeka-Markt – was der neue Nahversorger bietet

1 Stechen symbolisch für den Edeka-Neubau in die Erde: Unter anderem Bürgermeister Philipp Hahn (Vierter von links), die künftigen Betreiber Silke und Marc Beha (Vierte und Dritter von rechts) sowie Bauherr Franz Xaver Bumiller mit seiner Frau (rechts). Foto: Roth

Ein Meilenstein für den neuen Edeka an der Haigerlocher Straße ist erreicht: Mit dem symbolischen Spatenstich ist am Dienstag der Baustart eingeläutet worden. Die Hechinger Bürger dürfen sich auf einen Markt mit 1800 Quadratmetern Verkaufsfläche freuen.









Link kopiert



Was lange währt, wird endlich gut: Am Dienstagnachmittag ist nach einem jahrelangen Hin und Her für Bauherr Franz Xaver Bumiller endlich der Spatenstich für den Edeka-Neubau an der Haigerlocher Straße erfolgt. Stefan Duschl, Gebietsexpansionsleiter bei Edeka Südwest, sprach von einem „Zukunftsmarkt“ der in der Hechinger Unterstadt entstehen wird.