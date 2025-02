Ehemaliges Grandhotel in Freudenstadt Es gibt wieder eine neue Veranstaltung in der Waldlust

Nach und nach kehrt immer mehr Leben in die Waldlust ein. So gibt es am kommenden Sonntag erneut eine Veranstaltung in dem ehemaligen Freudenstädter Grandhotel. Der Verein Denkmalfreunde Waldlust lädt dann nämlich zum Besuchertag ein.