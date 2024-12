Firma Lizergy wächst in rasantem Tempo

Neubau in Freudenstadt

1 Das symbolische Band durchtrennten (von links) Ralf Bohnet (Wirtschaftsbeauftragter), Adrian Sonder (Oberbürgermeister), Carl Christian Hirsch (IHK Nordschwarzwald), Stefan Niesner (Architekt) und Simon Hänel (Geschäftsführer „Lizergy“). Foto: Monika Schwarz

Die Firma Lizergy hat ihren Neubau in der Barytstraße 3 im Sulzhau in Freudenstadt feierlich eingeweiht. Seit der Firmengründung vor elf Jahren verzeichnet das Unternehmen ein erstaunliches Wachstum.









Mitarbeiter, am Bau beteiligte Handwerker, Mieter und weitere Gäste feierten die Einweihung des „Lizergy“-Neubaus im Showroom des jetzt fertiggestellten Gebäudes. Dieses befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Firmensitz in der Jaspisstraße 13. Der wurde 2020 bezogen.