1 Glückliche Gesichter beim Spatenstich zur neuen Sparkassen-Geschäftsstelle (von links): Klaus Bühler (Sparkasse, Bereichsdirektor Süd), Gunnar Lehmann (Lehmann Architekten), Alexander Meßmer (Sparkasse, stellvertretender Vorstandsvorsitzender), Jürgen Riexinger (Sparkasse, Vorstandsvorsitzender), Bruno Metz (Bürgermeister Ettenheim), Nicole Dietl (Sparkasse, Vorstandsmitglied), Stephan Hurst (Sparkasse, Leiter der Ettenheimer Geschäftsstelle) und Christian Surbeck (Eichner Bau). Foto: Göpfert

Mit der neuen Geschäftsstelle in den Radackern will das Unternehmen ein Statement für den Standort Ettenheim setzen. Am Freitag erfolgte der Spatenstich.









„Es ist nicht nur vom Wetter her ein wahnsinnig schöner Tag. Denn es geht heute hier richtig los“, erklärte Sparkassen-Vorstandschef Jürgen Riexinger beim Spatenstich für das neue Sparkassen-Gebäude in Ettenheim, der im strahlenden Sonnenschein erfolgte. Insgesamt wird die Sparkasse in das Grundstück in unmittelbarer Nähe zu Rad Schulz zehn Millionen Euro investieren.