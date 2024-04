Kameraden ziehen in Lahrer Feuerwache West ein

Neubau in Betrieb genommen

1 Die Feuerwehrleute applaudierten, als die Löschfahrzeuge in die neue Feuerwache West gefahren wurden, die nun offiziell in Betrieb genommen worden ist. Foto: Stadt

Die Feuerwehrabteilungen Hugsweier und Langenwinkel haben ihr neues Domizil im Lahrer Westen bezogen. Bei einem Tag der offenen Tür wird das Gebäude vorgestellt.









Link kopiert



Es war ein feierlicher Moment: Feuerwehrmänner und -frauen standen am Montag Spalier und klatschten Beifall, als die Löschfahrzeuge der Reihe nach in der Feuerwache West ankamen. Der Standort ist damit offiziell in Betrieb genommen. Er ist die neue Heimat der Feuerwehrabteilungen Hugsweier und Langenwinkel.