Neubau in Balingen: Eine Notunterkunft mit Vorgeschichte

Bereits 2024 einigte sich der Gemeinderat darauf, eine Notunterkunft für bedürftige Menschen zu bauen. Erst zwei Jahre später erfolgte nun der Spatenstich. Was war los?
Es war ein mehr oder minder spektakulärer Spatenstich, der diese Woche in der Heselwanger Straße 19 erfolgte. Der Anblick war gewohnt: Vertreter beteiligter Firmen traten nebst kommunalen Entscheidungsträgern an, um den Startschuss für ein Bauprojekt zu geben. Doch es war ein Startschuss, um den „durchaus auch gerungen wurde“, schickte Oberbürgermeister Dirk Abel vorweg. Mitte 2024 entschied der Gemeinderat, dass hier, in einer unscheinbaren Abzweigung im Balinger Norden, ein Neubau aufgezogen werden sollte. Nun kommt er – mit reichlich Verspätung.