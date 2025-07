1 Die „Golden Gate Brücke“ in Schapbach wird durch eine überdachte Holzfachwerkbrücke ersetzt Foto: Eveline Kern Der Zustand der Brücke in Bad Rippoldsau-Schapbach wurde bereits 2022 als schlecht eingestuft. Nun nimmt die Planung des Ersatzneubaus Gestalt an.







Die überdachte Holzfachwerkbrücke über die Wolf in Schapbach soll im Juli nächsten Jahres fertig sein. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Bad Rippoldsau-Schapbach beauftragte der Rat die Ingenieure Isenmann in Haslach mit der Umsetzung.